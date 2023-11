Un internaute annonce avoir acheté un iPhone 15 Pro Max chez Apple. Le problème est qu’il n’a pas reçu le smartphone en question, mais un clone tournant sous Android. Il raconte son histoire sur Reddit.

Un (faux) iPhone 15 Pro Max pour un client

L’utilisateur, qui vit au Royaume-Uni et a pour pseudo theEdmard, raconte avoir commandé l’iPhone 15 Pro Max sur l’Apple Store en ligne. Il n’y a eu aucun problème pendant l’achat et il a bien obtenu un numéro de suivi, avec le prestataire DPD pour assurer la livraison.

Il reçoit donc son colis, l’ouvre et remarque déjà un problème : il y a un film de protection sur l’écran, alors qu’Apple n’en met pas. Il a ensuite allumé le téléphone et a rapidement remarqué que quelque chose n’allait pas au niveau de l’écran. Celui-ci éclairait la zone noire, confirmant ainsi qu’il ne s’agissait pas d’un écran OLED (comme on en retrouve sur les iPhone).

Il a poursuivi la configuration et a rapidement compris qu’il ne s’agissait pas d’iOS d’Apple, mais d’Android avec un thème général recopiant le système d’exploitation d’Apple. Ce n’est donc pas un iPhone 15 Pro Max d’Apple entre ses mains, mais un clone sous Android. D’ailleurs, plusieurs applications tierces sont préinstallées, dont Facebook, YouTube et TikTok. Cela arrive parfois sur Android, mais jamais sur iOS. Apple installe uniquement ses applications.

Outre le fait que ce soit Android avec un thème, l’utilisateur note que l’expérience générale n’est pas très bonne et que la qualité des photos laisse à désirer.

L’internaute a donc pris contact avec DPP, mais le service de livraison lui assure que personne de l’entreprise n’a ouvert la boîte. Il semblerait que l’échange du véritable iPhone 15 Pro Max par un clone a eu lieu avant.

Cette affaire n’est pas courante, mais d’autres utilisateurs ont déclaré avoir eu une expérience similaire. C’est notamment le cas d’une personne sur TikTok.

Concernant theEdmard, il a un dossier en cours avec Apple, mais la situation n’est toujours pas résolue. Il précise que l’entreprise a été « très accommodante jusqu’à présent ».