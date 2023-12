En quelques années, les faux iPhone (souvent écoulés sur le marché asiatique) sont passés de clones mal dégrossis et sujets à moquerie à des modèles bien plus difficiles à distinguer de l’original, tout au moins au premier coup d’oeil. Le YouTubeur « iPhone Repair Guru » s’est sacrifié pour la cause (et les vues), avec une vidéo de présentation d’un faux modèle d’iPhone 15 Pro Max, et cette fois, il devient très compliqué de faire la différence avec le véritable iPhone 15 Pro Max, si l’on s’arrête bien sûr à l’aspect extérieur du mobile. « En fait, cela ressemble à un très bon mobile, je veux dire que nous avons les bords incurvés, ils ont arrondi les bords tout comme le vrai iPhone 15 Pro Max », déclare le YouTubeur. « Ils n’ont laissé aucun détail de coté sur ce faux iPhone 15 Pro Max. » Et de s’enthousiasmer : « C’est incroyable avec quelle rapidité les faux fabricants peuvent fabriquer ces répliques !« .



A l’allumage, le constat reste tout aussi saisissant et la ressemblance de l’ interface (une surcouche Android) avec iOS 17 est réellement impressionnante. Oui mais voilà, le faux iPhone dévoile sa vraie nature une fois en fonctionnement : la partie photo s’avère ainsi particulièrement médiocre : « Les couleurs du faux 15 Pro Max ne sont pas fidèles et c’est extrêmement flou », tandis que les enregistrements vidéo « ont l’air vraiment granuleux ». Impitoyable, le YouTubeur soumet la coque arrière du mobile à une forte chaleur, et cette dernière se met alors à fondre littéralement, laissant transparaitre une simple plaque en plastique transparent ! Inutile de préciser que la coque en Titane du véritable iPhone 15 Pro Max aurait réagi différemment…