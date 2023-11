Temps calme pour Apple TV+, qui semble déjà se préparer à l’hiver qui vient. Still, a Michael Movie, le docu-fiction-biopic sur la vie extraordinaire de Michel J. Fopx a réalisé un carton plein lors des Critics Documentary Awards 2023. Le documentaire a en effet remporté 5 trophées, soit une récompense pour chaque catégorie où le documentaire était nominé. Still repart donc avec l’award du Meilleur long métrage documentaire, du Meilleur réalisateur (Davis Guggenheim), du Meilleur montage (Michael Harte), de la Meilleure narration (Michael J. Fox en personne) et du Meilleur documentaire biographique. Un immanquable si vous ne l’avez pas encore vu…

La série dramatique The New Look, une série sur… la mode française sera disponible sur Apple TV+ le mercredi 14 février 2024. « Cette série forte en émotions raconte comment l’icône de la mode Christian Dior et ses contemporains, Coco Chanel, Pierre Balmain et Cristóbal Balenciaga, ont traversé les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et lancé la mode moderne. » Avec au casting Ben Mendelsohn (Christian Dior), Juliette Binoche (Coco Chanel), Maisie Williams (Catherine Dior) et John Malkovich (Lucien Lelong).



On continue avec une nouvelle recette en lien avec la série Lessons in Chemistry, qui raconte les tribulations d’une femme des années 60 qui passe des labos de chimie aux plateaux de TV. Cette fois donc, on saura comment faire un Oysters Zott. Lessons in Chemistry, avec Alison Brie en vedette (Captain Marvel, c’est elle) continue tranquillement son chemin sur Apple TV+.

La comédie romantique et futuriste Fingernails est aussi disponible sur Apple TV+ depuis une dizaine de jours, et Apple nous rappelle son existence avec une petite featurette. Foncez si vous êtes passé à côté.



Les épisodes à venir des séries en cours :

The Buccaneers : épisode 5, « Trahison Ratée », diffusé le mercredi 22 novembre.

For All Mankind saison 4 : épisode 2, « Passez un bon sol », diffusé ce vendredi 17 novembre.

Lessons in Chemistry : épisode 7, « Le livre de Calvin », diffusé ce vendredi 17 novembre.

Et pour rappel, le film Le Lapin de Velours et le show des fêtes Hannah Waddingham : Home for Christmas seront disponibles dans le service le vendredi 22 novembre.