Semaine tranquille pour Apple TV+, à l’image de cette période de fêtes que l’on espère tout aussi paisible pour nos lecteurs (et les autres…). Il y a quand même de l’info croustillante à se mettre sous la dent, avec notamment le superbe documentaire Still: A Michael J. Fox Movie qui intègre la « short list » pour les nominations aux Oscars dans la catégorie documentaire justement.

Still: A Michael J. Fox Movie aura fort à faire puisque cette « short list » pas si « short » est composée des documentaires suivants :

“American Symphony”

“Apolonia, Apolonia”

“Beyond Utopia”

“Bobi Wine: The People’s President”

“Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy”

“The Eternal Memory”

“Four Daughters”

“Going to Mars: The Nikki Giovanni Project”

“In the Rearview”

“Stamped from the Beginning”

“Still: A Michael J. Fox Movie”

“A Still Small Voice”

“32 Sounds”

“To Kill a Tiger”

“20 Days in Mariupol”

A noter que la BO de Killers of the Flower Moon, composée par le canadien Robbie Robertson, intègre elle aussi la short list des Oscars pour la catégorie des plus belles bandes originales de films.

Du côté de For All Mankind, on a droit à une petite featurette sur la création des costumes de la 4ème saison, ce qui est aussi l’occasion de rappeler que cette excellente série n’attend que vous sur Apple TV+ (et avec près de 4 saisons disponibles, il y a de quoi faire…).



Apple TV+ c’est aussi Monarch : Legacy of Monsters, avec un petit spot sur l’épisode 7 (disponible) et une featurette sur les personnages de Cate et Kentaro



Et pour finir cette semaine, les épisodes des séries en cours :

For All Mankind saison 4 : épisode 8, « Succession », vendredi 29 décembre

Monarch : Legacy of Monsters : épisode 8, « Les Origines », vendredi 29 décembre

Et c’est tout !