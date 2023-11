Apple TV+ a récemment décidé de mettre un terme à l’émission The Problem with Jon Stewart. Il a été rapporté que l’arrêt était dû à des différences créatives entre Jon Stewart et les responsables d’Apple. Deux sujets ont dérangé le fabricant : la Chine et l’intelligence artificielle.

Aujourd’hui, un comité restreint de la Chambre des représentants des États-Unis a rédigé une lettre à l’intention de Tim Cook, patron d’Apple, pour l’interroger sur l’influence que la Chine a pu avoir sur la décision d’annuler le programme.

La lettre indique :

Si ces informations sont exactes, elles pourraient révéler des préoccupations plus larges concernant l’influence indirecte du Parti communiste chinois (PCC) sur l’expression créative des artistes et des entreprises américaines sur des sujets liés au PCC. Cela met également en évidence une raison supplémentaire, au-delà des raisons de sécurité nationale traditionnellement invoquées, pour laquelle nous encourageons Apple à accélérer ses efforts pour réduire sa dépendance à l’égard de la Chine dans son activité principale. Si Jon Stewart peut être empêché de faire des commentaires sur le PCC, qu’est-ce que cela signifie pour des personnalités moins connues ? S’il est possible qu’une personnalité aussi connue que Jon Stewart trouve un autre service de streaming où il pourra exprimer son point de vue sur les questions liées à la Chine, les perspectives sont encore plus sombres pour un humoriste en herbe qui souhaite utiliser la satire pour aborder des questions plus générales sur les droits de l’homme et l’autoritarisme. Nous pensons respectueusement que cette situation doit changer et que des professionnels de la création responsables devraient pouvoir écrire et se produire librement sur des sujets liés à la Chine.

Apple a jusqu’au 15 décembre 2023 pour répondre à la lettre. Le comité indique qu’il contactera également les représentants de Jon Stewart.