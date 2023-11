Avec la mise à jour watchOS 10.2, Apple réintroduit la fonctionnalité de changement de cadrans de montre par balayage, initialement supprimée dans watchOS 10. Cette fonctionnalité a été repérée par Aaron dans la troisième bêta de watchOS 10.2.

Dans watchOS 9, changer de cadran par un geste de balayage était le réglage par défaut, mais cela a été modifié dans watchOS 10 suite aux plaintes concernant des changements accidentels de cadrans dus à des frottements involontaires sur l’écran. Le nouveau système, introduit dans watchOS 10, exigeait une pression longue sur l’écran avant de pouvoir faire défiler les cadrans.

watchOS 10.2 beta 3 adds back the feature that allows you to swipe between watch faces!

This feature was removed in watchOS 10.0 pic.twitter.com/7OWgdMkp72

