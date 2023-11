Xi Jinping est à San Francisco cette semaine et plusieurs patrons d’entreprises américaine de la tech, dont Tim Cook d’Apple, ont participé au dîner avec le président chinois.

L’événement, qui a eu lieu mercredi soir, fait suite à la rencontre très attendue de Xi Jinping avec le président américain Joe Biden, qui visait à stabiliser les relations bilatérales turbulentes entre les deux pays.

Tim Cook, le patron d’Apple, était présent selon Bloomberg, tout comme Cristiano Amon (patron de Qualcomm) et Hock Tan (patron de Broadcom). Il y avait également les dirigeants de BlackRock, Visa et Pfizer. Ces dirigeants ont été rejoints par la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, et l’ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicholas Burns, qui étaient assis à la même table que le président chinois.

Ce dîner a été l’occasion pour Xi Jinping de vanter les mérites de l’économie chinoise auprès de certains des investisseurs les plus influents du monde. Ces dernières années, la Chine a eu du mal à atteindre ses objectifs de croissance ambitieux, en particulier après le Covid-19, et le gouvernement est désireux d’attirer des capitaux étrangers pour aider à relancer l’économie.

Apple est très présent en Chine, où le groupe dispose d’une importante base de production et d’une clientèle croissante. La présence de Tim Cook à ce dîner montre qu’il tient à entretenir des relations étroites avec les dirigeants et les partenaires commerciaux chinois. On notera que cela intervient au même moment où les États-Unis demandent à Apple de justifier si l’arrêt de l’émission de Jon Stewart sur Apple TV+ est lié à la Chine.