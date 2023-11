Il existe plusieurs fraudes avec le streaming musical, dans le but de gonfler le nombre de streams et ainsi augmenter les revenus pour les artistes. Apple Music a mis en place des mesures pour lutter contre ce phénomène.

À la chasse de la fraude sur Apple Music

Les mesures d’Apple Music ont permis de réduire la fraude en streaming de l’ordre de 30%. La pratique la plus populaire consiste à utiliser des bots qui vont jouer une musique en streaming 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Plus il y a d’écoutes, plus l’artiste est payé. Selon Billboard, les outils d’Apple sont en place depuis l’année dernière.

Apple parle de manipulations comme « la création délibérée et artificielle d’écoutes à des fins de redevances, de classement et de popularité », ainsi que « la diffusion de contenus trompeurs ou manipulateurs, comme un album de chansons de 31 secondes ». En octobre 2022, « nous avons lancé de nouveaux outils et politiques conçus pour empêcher la manipulation des streams sur Apple Music », explique l’e-mail du service de streaming. « Depuis que nous avons lancé ces nouveaux outils, les streams manipulés ne représentent que 0,3% de tous les streams ».

Pour le coup, Apple Music arrive à faire mieux que la concurrence. Chez Spotify, on annonce que les faux streams ont une part inférieure à 1%. Chez Deezer, ça s’envole avec 7%.

Un sujet très sérieux

En réponse à Billboard, Apple Music déclare que la plateforme « prend la manipulation des streams très au sérieux. Apple Music dispose d’une équipe de personnes chargées de suivre et d’enquêter sur tous les cas où l’on soupçonne une manipulation. Les sanctions comprennent l’annulation des comptes d’utilisateurs, la suppression de contenu, la résiliation des accords de distribution et des ajustements financiers ».

Malgré tout, Apple note qu’il reste encore du travail. Le taux de 0,3% provient de plus de 85 000 albums qui eux-mêmes proviennent de centaines de maisons de disques.

Au vu de la situation, Apple envoie des rapports quotidiens détaillant les albums avec des streams en cours d’examen. Après chaque examen, Apple supprime les fausses écoutes et partage les données légitimes. À la fin de chaque mois, les fournisseurs de contenu reçoivent également un rapport contenant tous les streams exclus.