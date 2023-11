Sunbird, qui propose une application permettant d’avoir iMessage sur Android, a décidé de suspendre son service. Cela intervient au même moment où l’application Nothing Chats de Nothing a été retirée. Cette application s’appuyait sur Sunbird.

Arrêt de Sunbird pour iMessage sur Android

Le problème avec Nothing Chats est qu’il y a eu plusieurs manques au niveau du respect de la vie privée, notamment avec les messages qui ne sont pas chiffrés de bout en bout contrairement à ce qui a été annoncé. Aussi, les messages et médias (photos, vidéos, etc) étaient accessibles par Sunbird. De plus, la connexion avec son compte Apple passait en HTTP et non HTTPS. Autant dire qu’il y a beaucoup de points négatifs dans cette histoire.

L’application Nothings Chats a depuis été retirée du Google Play Store sur Android. Sunbird a de son côté décidé de suspendre sa propre application. Le service a envoyé une notification à ses utilisateurs qui indique :

Bonjour à tous. Nous enquêtons sur les problèmes de sécurité soulevés au cours des dernières 24 heures. Dans un souci de prudence et pour protéger vos données confidentielles, nous fermons temporairement Sunbird. Nous vous tiendrons au courant. Nous vous remercions et vous présentons nos sincères excuses pour la gêne occasionnée.

Dans une autre notification, on peut lire :

Cher utilisateur de Sunbird. Nous avons décidé de suspendre l’utilisation de Sunbird pour l’instant, le temps d’examiner les problèmes de sécurité. Nous vous tiendrons au courant dès que nous serons prêts à poursuivre.

Il n’est pas précisé quand l’application de Sunbird pour avoir iMessage sur Android sera de retour. Le groupe n’a par ailleurs pas fait de déclaration spécifique sur les réseaux sociaux ou son site Internet. Sa seule communication est la notification aux utilisateurs.