Sonos ne compte plus se focaliser uniquement sur les enceintes et barres de son, le groupe prépare aussi des casques audio et une box multimédia, qui viendront respectivement concurrencer les AirPods Max et Apple TV d’Apple, selon Bloomberg.

Un casque concurrent des AirPods Max

Sonos compte proposer des casques en noir et en blanc. Les fonctionnalités incluront la navigation par commande vocale et la synchronisation avec les haut-parleurs, les barres de son et les caissons de basse de Sonos. La marque veut proposer ses casques supra-auriculaires à un prix entre 400 et 500 dollars. En comparaison, les AirPods Max coûtent 549 dollars (579 euros en France). C’est également raccord avec d’autres sociétés, comme Bose et Sony.

Avec son casque, Sonos voudrait se focaliser sur la personnalisation et l’affinage du son avec une application Passport. Quant à la disponibilité du produit, il faudrait attendre avril 2024. L’entreprise envisage par ailleurs le développement d’écouteurs pour concurrencer les AirPods et AirPods Pro.

Une Apple TV à la sauce de Sonos

D’autre part, Sonos prépare une box multimédia qui sera similaire aux Apple TV, Nvidia Shield TV et d’autres produits du même genre. L’appareil servira de hub pour l’équipement audio de Sonos avec la prise en charge du Dolby Atmos et du Dolby Vision, et offrira des applications et des services de streaming comme les boîtiers existants.

La box tournera sous Android et devrait coûter entre 150 et 200 dollars. Sonos discute actuellement avec des chaînes américaines pour proposer leurs programmes en direct. Le groupe envisage également de créer sa propre plateforme de vidéo.