Les opposés s’attirent dans le milieu de la tech, comme le montre une étude révélant que les employés d’Apple qui démissionnent choisissent généralement Google comme leur nouvel employeur.

Les employés d’Apple se tournent vers Google

L’étude, réalisée par Switch on Business, se focalise sur les profils LinkedIn des employés afin de déterminer quel est l’ancien employeur et quel est le nouveau. Il y a eu un accent tout particulier sur Google (Alphabet), Amazon, Apple, Meta, Microsoft, IBM, Tesla, Oracle, Netflix, Nvidia, Salesforce, Adobe, Intel et Uber. Un calcul a ensuite eu lieu pour déterminer quelles entreprises rejoignent en général les employés.

On apprend ainsi que les employés d’Apple viennent en majorité de :

Intel Microsoft Amazon Google IBM Oracle Tesla Nvidia Adobe Meta

Le fait qu’Intel soit à la première place n’est pas vraiment une surprise. En effet, Apple a racheté la division modem d’Intel en 2019 pour 1 milliard de dollars. Le fabricant cherche aujourd’hui à créer ses propres puces 5G qui équiperont les futurs iPhone.

À l’inverse, les employés qui quittent Apple rejoignent en majorité :

Google Amazon Meta Microsoft Tesla Nvidia Salesforce Adobe Intel Oracle

Une autre donnée montre qu’en pourcentage global de sa main-d’œuvre, Apple recrute relativement peu d’employés d’autres géants de la tech : seulement 5,7%. En comparaison, le taux est de 26,5% pour Meta, de 25,1% pour Google et de 20,7% pour Salesforces.