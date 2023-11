NameDrop est l’une des nouveautés phares d‘iOS 17 (iOS 17.1 exactement), qui permet d’échanger rapidement des informations de contact entre deux iPhone, deux Apple Watch (avec watchOS 10.1) ou bien encore un iPhone et une Apple Watch. Il suffit de rapprocher deux iPhone et les fiches des deux utilisateurs apparaissent sur l’écran de leur iPhone respectif ; il est alors possible de partager et/ou recevoir ces fiches. Une option permet de choisir les informations de sa fiche de contact que l’on souhaite transmettre via NameDrop (sans le numéro de mobile ou l’adresse mail par exemple).

Les services de police de certains états américains (Ohio et Californie pour ne citer qu’eux) estiment que cette fonction de partage ne devrait pas être activée par défaut, sachant que c’est effectivement le cas avec les appareils fonctionnant sous watchOS 10 et iOS 17. NameDrop réclame pourtant des iPhone déverrouillés pour fonctionner – ce qui à priori écarte les utilisations frauduleuses -, mais pour la police de ces deux états, il reste un risque qu’un malandrin puisse tout de même récupérer des informations personnelles à l’insu d’une personne.

Après tout, dans les transports en commun parfois bondé, on ne fait pas forcément attention à ce que fait le voisin de siège qui à son iPhone parfois à quelques centimètres du notre. Les autorités conseillent donc de désactiver l’activation par défaut de NameDrop dans les règlages de l’appareil. On n’est jamais trop prudent…