Après la rétrospective personnalisée pour la musique avec Apple Music Replay 2023, Apple propose celle pour les livres. C’est une nouveauté cette année, alors que celle pour la musique existe depuis quelques temps.

En vous rendant dans l’onglet « Lire maintenant », vous pouvez consulter des informations personnalisées avec la nouveauté « Année en revue ». C’est disponible en France, en Australie, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Voici ce qu’indique Apple :

Avec L’année en revue, les utilisateurs peuvent consulter les temps forts de leur année de lecture et des données personnalisées. Cela inclut le temps total passé à lire, le livre ou livre audio le plus long lu, les séries terminées, l’auteur et le genre les plus lus, ainsi que le livre le mieux noté – le tout présenté de façon simple et ludique, avec des visuels faciles à partager. Votre année en revue est disponible sur iPhone et iPad dans l’onglet ”Lire maintenant » pour les utilisateurs ayant au moins trois titres marqués comme terminés.