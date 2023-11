Apple annonce une nouvelle initiative qui a lieu du 28 novembre au 8 décembre 2023 et pendant laquelle la société s’engage à reverser 1 dollar au Fonds mondial pour tout achat payé avec Apple Pay dans les Apple Store.

Sur son site, Apple indique :

Du 28 novembre au 8 décembre, Apple reversera au Fonds mondial 1 dollar pour chaque achat réglé avec Apple Pay sur apple.com, via l’app Apple Store ou dans un Apple Store.

Apple est un partenaire de (RED) qui lutte contre le sida. « En 17 ans, nous avons rassemblé plus de 250 millions de dollars pour financer les traitements vitaux des personnes vivant avec le VIH. Et avec votre soutien, nous ne relâchons pas nos efforts », indique le fabricant. Il propose plusieurs produits avec un coloris rouge (comme des iPhone, coques d’iPhone, casques et bracelets d’Apple Watch), dont une partie du montant (qui n’est pas dévoilée publiquement) est reversée au Fonds mondial. Et pour le coup, c’est valable toute l’année.

Il est bon de noter que la journée mondiale du sida a lieu le 1er décembre, et ce chaque année. Apple profite généralement de cette journée pour dévoiler quelques statistiques en rapport avec (RED) et fait diverses annonces. On retrouve également des initiatives dans les Apple Store physiques.