Apple se repose sur Arm pour les puces que l’on retrouve dans ses iPhone, Mac, Apple Watch, iPad, HomePod et autres. Le fabricant doit payer une redevance pour utiliser l’architecture d’Arm et il s’avère que le montant est inférieur à 30 centimes par puce produite, comme le révèle The Information.

Moins de 30 centimes par puce pour Arm

De fait, Apple est le constructeur de smartphones qui verse le moins de royalties à Arm avec ses 30 centimes par puce. Apple représente moins de 5% des ventes d’Arm, soit environ la moitié du chiffre des deux principaux clients de l’entreprise de puces, Qualcomm et Mediatek. C’est assez notable en soi quand on sait qu’Apple produit des centaines de millions d’iPhone, d’iPad, de Mac et d’autres produits par an. Samsung et les autres constructeurs versent donc beaucoup plus.

SoftBank est le propriétaire d’Arm. En 2017, le PDG de l’entreprise a réuni les cadres d’Arm et a expliqué qu’Apple payait davantage pour le morceau de plastique qui servait à protéger les écrans des nouveaux iPhone que pour la licence de la propriété intellectuelle d’Arm. Les tentatives de SoftBank pour renégocier l’accord d’Arm avec Apple afin d’augmenter les taux de redevance ont échoué, avec le fabricant d’iPhone qui a tout fait pour garder le montant inférieur à 30 centimes.

Entre-temps, Apple a étudié la possibilité à long terme d’utiliser une technologie concurrente dans les puces de ses appareils. La perte d’Apple serait un coup dur pour Arm. Il s’agit probablement d’une référence à la technologie RISC-V sans licence, qui nécessiterait une dizaine d’années de travail de la part d’Apple avant de constituer une alternative viable.