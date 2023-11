Teddy a 10 ans vit au Royaume-Uni et porte de bonnes grosses lunettes. Teddy est sans doute aussi un fan de matières scientifiques et peut-être aussi d’informatique à voir la façon dont se dernier se démène pour faire changer l’émoji « Nerd ». Teddy estime en effet que cet émoji, sensé représenter des passionnés de maths, de sciences ou d’informatique, est en fait insultant pour les personnes portant des lunettes. Il est vrai que l’émoji « Nerd » représente le scientifique absorbé dans ses calculs ou son code comme un parfait abruti (un « nerd » couplé du monde réel en somme), alors même que l’emoji représentant le gourmand ou le fana de sports n’a pas droit au même genre traitement. Plus généralement, Teddy considère que l’emoji donne une très mauvaise image des porteurs de lunettes (dans le cas précis de grosses lunettes). « Nous voulons changer cela : Apple rend la situation absolument horrible pour les personnes qui portent des lunettes », a déclaré Teddy au micro de la BCC. « Ils font croire aux gens que nous sommes des nerds et c’est absolument horrible. »

« Cela me rend triste et me bouleverse », poursuit le gamin, « et si je trouve cela offensant, des milliers de personnes dans le monde le trouveront également offensant. » La pétition de Teddy peut certes sembler futile, mais il ne faut pas oublier qu’à 10 ans les enfants peuvent être particulièrement cruels, et que le porteur de lunettes, pour peu qu’en plus il soit bon en classe, est parfois moqué voir « bully » par ses petits « camarades » (votre serviteur en sait quelque chose). Le fait que les médias, les films ou nos outils de communication continuent de véhiculer ces stéréotypes montre aussi que certaines causes sont plus faciles à défendre que d’autres. Se moquer du gamin en surpoids est heureusement vu aujourd’hui comme un acte répréhensible, mais le petit gars a lunettes qui est le sujet de railleries n’intéresse à vrai dire pas grand monde…

Teddy a donc préparé sa propre version de l’émoji à lunettes, qui d’un coup est bien plus avenante. Reste que le jeune garçon s’adresse à la mauvaise personne : ce n’est pas Apple mais le consortium Unicode qui décide de la petite bouille des emojis…