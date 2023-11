L’une des nouveautés d’iOS 17 est une fonction permettant de créer une copie de votre voix sur iPhone. Apple met aujourd’hui en avant ce système avec une publicité.

Une pub pour la fonction Voix personnelle sur iPhone

La publicité montre un père de famille qui utilise la fonction pour créer une copie de votre voix afin de raconter une histoire à sa fille qui est dans son lit. Il tape le texte sur son iPhone et le texte en question est raconté avec la voix qui sort du téléphone. La voix est la sienne, qu’il a pu enregistrer plus tôt. Il n’est plus en mesure de parler aujourd’hui, mais une copie de sa voix reste disponible sur son iPhone.

Pour créer une voix personnelle, lisez une série de textes aléatoires pour enregistrer 15 minutes d’audio. Vos données vocales sont traitées sur votre appareil pendant la nuit, lorsqu’il est en cours de charge et connecté au Wi-Fi. Vous pouvez créer plusieurs voix sur chaque appareil.

Pour configurer la fonctionnalité, rendez-vous dans Réglages > Accessibilité > Voix personnelle. À partir de là, touchez « Créer une voix personnelle » puis suivez les instructions à l’écran. Pour mettre en pause votre session d’enregistrement, touchez OK ou fermez l’application Réglages. Votre progression est sauvegardée. Il est bon de noter que c’est également disponible sur Mac avec macOS Sonoma.

Il y a un élément important à prendre en compte : Apple indique que la fonctionnalité est uniquement disponible en anglais pour le moment.