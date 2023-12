Ce 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida et Apple profite de cette occasion pour souligner que son partenariat avec (RED) dure depuis 17 ans maintenant. Le groupe propose quelques initiatives.

Les initiatives d’Apple pour la lutte contre le sida en 2023

« Apple et (RED) s’engagent dans la lutte contre le SIDA. En 17 ans, nous avons rassemblé plus de 250 millions de dollars pour financer les traitements vitaux des personnes vivant avec le VIH. Et avec votre soutien, nous ne relâchons pas nos efforts », indique le fabricant.

Plusieurs produits Apple sont (RED), c’est-à-dire avec le coloris rouge, et une partie du prix est reversé au Fonds mondial. Cela inclut les Apple Watch Series 9, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 13, iPhone SE, et les accessoires, dont la coque en silicone avec MagSafe.

Pour 2023, Apple annonce que les jeux MONOPOLY GO!, Gardenscapes et EA Sports FC Mobile ajoutent des achats intégrés dont l’intégralité des revenus ira au Fonds mondial. Cela commence aujourd’hui et se terminera le 4 décembre.

Un accent sur les services et l’Apple Watch Series 9

De plus, jusqu’au 8 décembre, Apple fera don d’un dollar pour chaque achat effectué à l’aide d’Apple Pay sur l’Apple Store en ligne, via l’application Apple Store ou dans une boutique Apple Store physique. Les clients peuvent acheter n’importe quel produit ou accessoire Apple.

Apple annonce par ailleurs mettre en avant cette journée de lutte contre le sida au sein de ses services. Par exemple, l’application Livres propose une collection spéciale de livres de fiction et de non-fiction, et de livres audio du monde entier qui amplifient la multiplicité des voix dans la lutte contre le sida. Il y a également du contenu dédié dans les applications Podcasts, Apple TV et Musique. Apple invite à écouter des musiques d’Afrique, dont des artistes nigériens de Mavin Records.

Vient enfin le cas de l’Apple Watch Series 9 (RED) qui est mise en avant. Apple note qu’il est possible d’avoir les cadrans Palette et Analogique solaire en rouge. Ils rejoignent les cadrans Mégalopole, Horloge mondiale, Chiffres mono, Dégradé, Rayures et Typographe. Vous devez vous rendre sur cette page depuis votre iPhone pour télécharger les cadrans.