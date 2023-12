Apple Music a récemment annoncé que Taylor Swift était son artiste de l’année 2023. Aujourd’hui, le service de streaming annonce Taylor Swift Eras Experience, un événement dédié à la chanteuse qui se destine aux fans.

Taylor Swift Eras Experience

Les Swifties, à savoir les fans de Taylor Swift, sont invités à s’inscrire à cet événement organisé par Apple Music qui aura lieu les 8 et 9 décembre à New York. Selon les dires d’Apple, il s’agira d’une « exploration des dix époques de Taylor Swift qui ont conduit à son année historique et qui ont fait d’elle la lauréate de cette année ».

Les inscriptions se font à cette adresse. Il faut se connecter avec un compte Ticketmaster. Aussi, seules les personnes qui sont dans le Grand New York (la ville de New York et ses alentours) peuvent s’inscrire.

Swifties, grab your friends and your friendship bracelets. Registration is now open for #TSErasTheExperience in New York City December 8-9th celebrating @taylorswift13 as Apple Music's 2023 #ArtistOfTheYear. ✨ https://t.co/RyI7eW6GE8 pic.twitter.com/4M73lXIAVz — Apple Music (@AppleMusic) December 1, 2023

Apple précise que le fait de s’inscrire à l’avance n’augmente pas les chances de succès d’obtenir une place, ce qui montre qu’un système de distribution par loterie a été mis en place. Les New-Yorkais se verront attribuer un créneau horaire pour visiter l’expérience et devront arriver à cette heure-là. La visite de la Taylor Swift Eras Experience prendra environ 40 minutes. Le tout est gratuit.

Dernière précision qui a son importance : Taylor Swift ne sera pas présente.