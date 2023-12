Le vent souffle fort du côté de l’Inde : composant après composant, Apple continue de se désengager de sa supply chain chinoise. Rajeev Chandrasekhar, ministre d’État indien chargé de l’électronique et de l’informatique, a confirmé il y a quelques heures que le fournisseur japonais de batteries TDK allait construire une nouvelle usine de batteries dans le pays. La société a annoncé la construction d’une unité de production à Manesar, dans le sud de l’Inde. Et ce n’est pas tout puisqu’Apple aurait demandé à son fournisseur taïwanais Simplo Technology, spécialiste là encore des batteries Li-ion, d’étendre ses capacités de production en Inde. Un autre fournisseur de batteries, Desay of China, aurait lui aussi été conseillé de déplacer une partie de ses unités de production dans le pays. « Si tout se passe bien avec l’approvisionnement en batteries pour iPhone 16, Apple prévoira de déplacer en Inde davantage de production de batteries pour iPhone », affirme l’une des sources à l’origine de ces informations.

