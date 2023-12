Apple se dirige vers un iPhone avec un écran occupant réellement toute la surface, ce qui implique d’avoir Face ID et le capteur photo sous l’écran. Le travail pour un tel iPhone en cours de développement.

La caméra sous l’écran dans quelques années

Selon The Elec, LG Innotek a entamé le développement préliminaire des capteurs sous l’écran, ce qui évite d’avoir un trou visible sur la partie supérieure. En l’état, les iPhone ont la Dynamic Island qui vient loger Face ID et d’autres capteurs. La Dynamic Island est bien visible quand on utilise le smartphone.

Le futur système diffère d’un module de caméra frontale classique car il fournit moins de lumière au capteur d’image. En effet, la lumière est perdue lorsqu’elle traverse l’écran avant d’atteindre le capteur de la caméra, ce qui peut entraîner une détérioration de la qualité et de la luminosité de l’image.

Il faut donc trouver une parade. LG Innotek développe un système d’optique libre avec plusieurs lentilles pour améliorer la qualité de l’image finale. Cela implique de réduire les aberrations optiques et d’augmenter le rapport d’intensité lumineuse.

Si l’on en croit les rumeurs, les iPhone 17 Pro de 2025 auront le droit à Face ID sous l’écran, mais le capteur photo sera toujours visible. Il faut donc s’attendre à avoir un trou en haut de l’écran. Pour ce qui est d’avoir un écran occupant 100% de la surface et donc tous les capteurs sous l’écran, il faudrait attendre 2027 avec les iPhone 19 Pro.