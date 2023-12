Apple met en avant une étude du docteur Stuart Madnick de l’institut de technologie du Massachusetts (MIT) révélant que 2,6 milliards de données personnelles ont été compromises par des piratages au cours des deux dernières années. L’étude a été commandée par Apple, le fabricant affirme que « les conclusions et opinions exprimées sont exclusivement celles de l’auteur ».

Apple indique :

Le rapport montre que les menaces historiques pesant sur les données des utilisateurs, qui ont vu le nombre de violations de données presque tripler entre 2013 et 2022, compromettant 2,6 milliards d’informations en l’espace de deux ans, ne font qu’empirer en 2023. Rien qu’aux États-Unis, les neuf premiers mois de l’année 2023 ont connu une augmentation de près de 20% du nombre de piratages par rapport à l’année précédente. La cible des cybercriminels était très claire, puisqu’une étude réalisée en 2023 a révélé que plus de 80% des piratages concernaient des données stockées dans le cloud. Les attaques visant l’infrastructure du cloud ont presque doublé entre 2021 et 2022.