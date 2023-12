Le chanteur-compositeur mexicain Peso Pluma est une véritable star en Amérique latine, et même au delà désormais. Wiki nous apprend qu’« après avoir connu un succès modéré avec ses deux premiers albums studio, Ah y Qué ? (2020) et Efectos Secundarios (2021), Pluma a sorti « El Belicón » en 2022 avec Raul Vega, vendant 480 000 unités et étant certifié 8 × Platine Latin par la RIAA.[2] Il a poursuivi son succès avec Sembrando et le duo controversé « Siempre Pendientes » avec Luis R Conriquez , certifié 5 × Platinum Latin, et entrant dans le Billboard Global 200. » L’un des concerts live de la tournée Génesis du chanteur est disponible pour une durée limitée sur Apple TV+, ce qui permet au passage de combler l’absence de réelles nouveautés dans le service cette semaine. Ce n’est pas la première fois qu’Apple TV+ réceptionne un concert live habituellement disponible dans Apple Music. Récemment, le concert de l’immense star de l’afro-beat Burna Boy avait eu les honneurs d’une diffusion sur Apple TV+, là encore pour une durée limitée.