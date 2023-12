Gene Levoff, ancien VP Apple chargé notamment de superviser la conformité du trading, a été condamné à une peine de probation de quatre ans pour s’être livré à des activités commerciales illégales, autrement dit ici un délit d’initié. Accusé d’avoir effectué des transactions sur la base d’informations confidentielles, Levoff avait été suspendu par Apple en juillet 2018, puis licencié en septembre de la même année à la suite d’une enquête interne.

Gene Levoff, ancien VP d’Apple, vient d’être condamné pour délit d’initié

Les accusations portées contre Levoff comprenaient six chefs d’accusation, chacun passible d’une peine maximale de 20 ans de prison et d’une amende de 5 millions de dollars. Les transactions de Levoff, exécutées entre 2011 et 2016, ont généré environ 227 000 dollars de profits et évité des pertes de 377 000 dollars. On apprenait plus tard que Levoff avait accédé à des rapports sur les résultats et des chiffres de ventes confidentiels, ce qui avait facilité ces transactions.

Levoff a finalement plaidé coupable de toutes les accusations en 2022. La peine de probation de quatre ans représente évidemment une issue plutôt favorable pour l’ancien VP d’Apple sachant que la peine de prison maximale pour l’ensemble des délits constatés pouvait atteindre 120 ans.