Les Apple Watch cellulaires vont devenir un peu plus intéressantes pour les Français, puisqu’Orange va proposer l’itinérance à l’étranger à partir du 19 décembre.

L’opérateur a indiqué à WatchGeneration qu’il dévoilera des détails sur l’activation de l’itinérance pour l’Apple Watch et les montres connectées sous Wear OS (Google Pixel Watch, Samsung Galaxy Watch, etc) le 19 décembre. Mais dans les faits, plusieurs clients peuvent déjà profiter de l’offre et sont en mesure d’activer l’option « Données à l’étranger » au niveau de leur Apple Watch.

Ainsi, il sera possible d’utiliser le réseau d’un opérateur avec lequel Orange est partenaire dans un autre pays avec son Apple Watch, sans que son smartphone soit à proximité. Il sera nécessaire d’avoir la mise à jour watchOS 10.2 sur l’Apple Watch et au moins iOS 17 sur l’iPhone. Orange ajoute :

Il faut voyager dans un des pays où les réseaux partenaires d’Orange proposent la 4G et la VoLTE et être sous couverture. Il faut activer le service « Données à l’étranger » sur la montre et ne pas avoir bloqué le roaming dans son Espace client. Il faut s’assurer que son offre principale inclut du roaming ou souscrire des pass et options sur son offre principale pour éviter le hors forfait sur son smartphone et sur sa montre.

Il faut savoir que les Apple Watch peuvent déjà profiter de l’itinérance depuis watchOS 9, mais les opérateurs français ont traîné pour la proposer aux clients. Orange va donc arriver sur ce terrain le 19 décembre.