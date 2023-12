Tempo : Bleu, Blanc, Rouge (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad/Apple Watch) donne le bon tempo des tarifs d’EDF… de l’offre Tempo. Cette app affiche sur son iPhone ou son Apple Watch les périodes creuses ou pleines ainsi que les variations de tarifs qui leur sont allouées, car faut-il le rappeler, l’abonnement Tempo permet de varier les tarifs de l’électricité en fonction de l’heure et du jour de l’année. La signalétique est simple : une pastille bleu pour les jours où le prix de l’électricité est nettement moins cher que l’abonnement standard, une pastille blanche pour les tarifs un peu moins élevés que le standard et une pastille rouge pour les jours où les tarifs s’envolent et sont trois fois plus chers que le standard.

Bien entendu, l’utilisateur peut recevoir une notification (aussi via un widget) lorsque la journée passe en bleu, blanc ou rouge. Bref, c’est bien pensé, pratique (et bien plus lisible que l’app officielle d’EDF), et surtout, c’est une aide précieuse qui permettra de réaliser de substantielles économies, ce qui ne mange pas de pain en cette période de flambée des prix. Et tout cela pour zéro kopeck, nada. Du vrai gratuit, sans abonnement planqué dans les coins et qui sournoisement vous demanderait de sortir le porte monnaie. On se doute aussi qu’avec un nom pareil, Tempo: Bleu, Blanc Rouge est développé par un petit « frenchie » adepte du Swift.