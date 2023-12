Apple a mis en ligne une nouvelle fiche d’assistance sur son site qui avertit les utilisateurs au sujet des chargeurs non certifiés pour l’Apple Watch. Le fabricant vous invite à utiliser un chargeur officiel.

Sur son site, Apple indique :

Apple recommande de recharger votre Apple Watch uniquement avec des chargeurs fabriqués par Apple ou des chargeurs ayant obtenu la certification Apple MFi et portant le badge Made for Apple Watch. Si vous utilisez un chargeur contrefait ou non certifié, vous risquez d’être confronté à une charge lente, à des sonneries répétées et à une réduction de la durée de vie de la batterie.