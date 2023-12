De plus en plus de VPN débarquent sur l’Apple TV et c’est aujourd’hui le tour de NordVPN. C’est possible parce qu’Apple propose le support des VPN tiers depuis tvOS 17.

NordVPN débarque sur l’Apple TV

« Jusqu’à présent, vous pouviez également protéger votre Apple TV avec NordVPN, mais vous deviez l’installer sur votre routeur Wi-Fi. Il n’y a plus d’étapes supplémentaires pour protéger votre Apple TV — il vous suffit de télécharger l’application NordVPN pour tvOS et de profiter d’une plus grande confidentialité en un clic », indique le VPN que beaucoup connaissent à cause des publicités sur YouTube et d’autres plateformes.

Si vous avez déjà un compte, vous pouvez simplement télécharger l’application sur l’App Store, vous connecter et appuyer sur le bouton dédié pour initier la connexion au serveur VPN. Par défaut, la connexion s’établit sur le serveur le plus rapide à proximité de votre localisation. Il est toutefois possible de choisir un serveur situé dans un autre pays.

Tout le trafic réseau est chiffré et NordVPN utilise le protocole NordLynx pour garantir une vitesse de connexion rapide. Lorsqu’il est actif, vous verrez un indicateur VPN dans le centre de contrôle de l’écran d’accueil de l’Apple TV.

Pour ceux qui ne le savent pas, un VPN permet de chiffrer votre connexion, ce qui empêche votre fournisseur d’accès de savoir quels sites, services et applications vous utilisez. C’est aussi un moyen de changer d’adresse IP et de changer (virtuellement) de pays pour avoir accès à un service qui n’est pas disponible en France par exemple.

NordVPN pour Apple TV est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.