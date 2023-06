Les utilisateurs de VPN vont être ravis d’apprendre qu’ils pourront en profiter sur leur Apple TV avec tvOS 17. Apple l’a annoncé aux côtés d’autres nouveautés, comme le support de FaceTime et le nouveau centre de contrôle.

Voici ce qu’indique Apple concernant les VPN avec tvOS 17 :

Les développeurs peuvent désormais créer des apps de VPN pour l’Apple TV. Cette fonctionnalité, qui sera particulièrement utile aux clients Éducation et Entreprise qui souhaitent accéder à du contenu sur leur réseau privé, fait de l’Apple TV la solution idéale pour davantage de bureaux et de salles de réunion.

L’axe choisi ici par Apple est le milieu de l’éducation et de l’entreprise. Mais on se doute bien que plusieurs personnes vont utiliser un VPN pour contourner certains blocages géographiques, notamment en ce qui concerne les applications de streaming. En France par exemple, différents utilisateurs se connectent sur des serveurs voisins (belges ou suisses notamment) pour avoir accès aux derniers films en date sur des plateformes comme Disney+ (c’est un peu plus compliqué avec Netflix qui serre les boulons en ce qui concerne les VPN), plutôt que d’attendre la disponibilité officielle. Cela s’explique par la chronologie des médias qui impose un délai de 17 mois (15 mois pour Netflix) entre la sortie au cinéma et la sortie en streaming.

Par exemple, Avatar : la voie de l’eau est disponible depuis cette semaine sur Disney+. C’est proposé partout, sauf en France où il faudra attendre mai 2024. Les plus impatients se connectent donc sur les serveurs d’autres pays européens pour voir le film dès maintenant, le tout grâce aux VPN.

Autre nouveauté qui pourra intéresser certains, tvOS 17 ajoute le support du Dolby Vision 8.1. Il existe plusieurs profils avec le Dolby Vision, le support du 8.1 est donc intéressant pour les utilisateurs.

tvOS 17 est actuellement en bêta auprès des développeurs. La bêta publique arrivera en juillet et la version finale sera disponible à l’automne selon Apple.