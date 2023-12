Comme chaque année, le célèbre (et très pro) youtubeur MKBHD fait la liste des meilleurs smartphones de l’année 2023, classés par catégorie, soit le meilleur grand smartphone, le meilleur petit smartphone, la meilleure caméra, le meilleur rapport qualité prix, le plus autonome, le meilleur design, le meilleur smartphone pliable, la meilleure amélioration, et enfin le meilleur mobile de l’année. L’iPhone est à l’honneur dans deux catégories cette année : MKBHD estime ainsi que l’iPhone 15 Pro a le meilleur bloc photo/vidéo, tout en reconnaissant que c’est la vidéo (notamment la possibilité d’enregistrer en ProRes Log), et non la photo, qui permet à ce modèle de devancer au global ses concurrents. L’iPhone 15 Plus est considéré par le youtubeur (et par de nombreux tests) comme le smartphone le plus autonome du marché, en grande partie grâce au Ax et à un écran 60 Hz à faible consommation.

Le Galaxy S23 Ultra de Samsung et son écran 6,8 pouces remporte la catégorie du « meilleur grand smartphone », l’Asus Zenfone 10 est le meilleur « petit » smartphone (5,8 pouces tout de même), le Galaxy A54 a le meilleur rapport qualité prix, et le Pixel 8 de Google est élu meilleur smartphone de l’année : jamais le meilleur dans une catégorie donnée, mais très bon partout et bénéficiant des outils puissants de Google (notamment pour la retouche photo).