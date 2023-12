Apple et Goldman Sachs, c’est donc bel et bien fini : la firme de Cupertino va devoir se trouver une nouvelle banque partenaire pour financer le compte épargne Apple Savings et les crédits contractés par les utilisateurs de l’Apple Card. Dans l’attente de ce partenaire financier, Goldman Sachs ferait pression sur Apple afin de revoir la gestion des données des utilisateurs de l’Apple Card. Reuters confirme en effet qu’Apple et Goldman Sachs sont en désaccord profond sur les termes de cette gestion, Apple refusant de partager ou de vendre les données de ses utilisateurs avec son unique banque partenaire. Goldman Sachs souhaiterait aussi qu’Apple prenne aussi en charge une partie des frais occasionnés par les pertes de crédit. La banque d’affaires provisionnerait des montants très élevés pour couvrir ces pertes, d’autant plus élevés que des clients moins solvables ont tout de même été reconnus éligibles pour l’Apple Card.

Les termes de ce contrat renégocié seront sans doute aussi valables pour la banque partenaire qui prendra le relais de Goldman Sachs. Les noms de Synchrony Financial, Citigroup et Capital One circulent, mais bien n’aurait encore été signé. Apple doit aussi trouver un nouvel émetteur pour son Apple Card : Synchrony, AMEX (American Express), Barclays ou Discovery seraient sur les rangs.