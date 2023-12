Le chef d’œuvre Ghost Trick: Phantom Detective (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), mêlant jeu d’enquête, histoire fantastique et puzzle game dans un habillage rétro-pixel absolument savoureux, va bientôt être délisté de l’App Store. L’éditeur Capcom a confirmé la mauvaise nouvelle et précise que le jeu ne sera plus disponible dans la boutique applicative à partir du 25 mars 2024. A partir de cette date, la compatibilité du titre avec les prochaines versions d’iOS ne sera donc plus garantie. A noter tout de même que ceux qui ont déjà le jeu pourront toujours le télécharger à nouveau sur leur iPhone (ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas).

Si le retrait du jeu est forcément décevant en soi, Capcom a une idée derrière la tête qui devrait tout de même ravir les joueurs : le remake de Ghost Trick (voir trailer ci-dessus), tout en HD et avec des graphismes nettement moins rétro-pixels (ce que votre serviteur trouve personnellement dommageable), sera disponible l’an prochain sur iOS. Il s’agit là de la même version remaniée que celle qui est sortie dernièrement sur consoles et PC. Tout ne sera donc pas perdu au change, même s’il est dommage que l’éditeur ait décidé d’éliminer la version originale du titre pour mieux promouvoir son remake.