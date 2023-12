Apple va proposer un défi pour le passage à 2024, cela concernera les propriétaires d’une Apple Watch. Le défi sera actif dès le 1er janvier pour célébrer la nouvelle année.

« C’est parti pour 2024. Gagnez cette récompense en fermant les trois anneaux pendant sept jours d’affilée en janvier », indique le défi d’Apple.

Les propriétaires d’Apple Watch devront atteindre leurs objectifs de position debout, d’exercice et de mouvement pendant sept jours consécutifs, à n’importe quel moment du mois de janvier, pour obtenir la récompense du Nouvel An.

Comme tous les défis d’activité d’Apple, le défi du Nouvel An sera accompagné d’une récompense visible dans l’application Forme, ainsi que d’une série d’autocollants animés utilisables dans l’application Messages.

Voici à quoi ressemblent les autocollants en question :

Le précédent défi d’Apple a eu lieu il y a quelques mois, mettant en avant les parcs nationaux aux États-Unis. Apple indiquait :

Venez participer à la célébration de notre anniversaire le 25 août ! Le National Park Service a été créé le 25 août 1916 pour « préserver intactes les ressources et valeurs naturelles et culturelles du réseau des parcs nationaux pour le plaisir, l‘éducation et l‘inspiration de la génération actuelle et des générations futures« . En plus de cent ans, nous avons développé plus de 400 parcs nationaux et de nombreux programmes qui touchent des communautés dans tout le pays et même dans le monde entier !