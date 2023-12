Le Vision Pro 2 fait déjà parler de lui, avec le futur casque d’Apple qui aurait le droit à des écrans plus lumineux et moins gourmands, ce qui devrait naturellement avoir un impact positif sur l’autonomie, selon le cabinet Omdia cité par The Elec.

De meilleurs écrans pour l’Apple Vision Pro 2

Avec le Vision Pro 2, Apple basculerait sur des écrans OLEDoS RVB en 2027. Cela représenterait une amélioration notable par rapport à l’écran WOLED avec filtre coloré utilisé avec le premier modèle.

La technologie OLEDoS RVB produit de la lumière et des couleurs directement à partir des sous-pixels RVB situés à proximité, sur une seule couche, ce qui élimine le besoin d’un filtre coloré. Il en résulte une luminosité nettement supérieure à celle des écrans WOLED et des écrans OLEDoS à filtre de couleur, qui dépendent du filtrage de la lumière blanche à travers une couche de couleur RVB. Cette technologie est également nettement moins gourmande en énergie que la technologie WOLED et le filtre coloré.

À date, seul Samsung est capable de fournir suffisamment d’écrans OLEDoS RGB. Cela fait suite à son acquisition eMagin il y a quelques mois. Samsung pourrait donc bien remplacer Sony qui s’occupe des écrans du Vision Pro premier du nom.

Il semblerait bien que le créneau de sortie de l’Apple Vision Pro 2 soit 2027. L’analyste Ming-Chi Kuo l’avait déjà évoqué et voilà qu’Omdia fait de même aujourd’hui. Il se murmure également qu’Apple devrait lancer un modèle moins cher en 2025.