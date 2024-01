Apple profite du lancement des précommandes pour le Vision Pro pour dévoiler des caractéristiques techniques supplémentaires. Certaines informations avaient déjà fuité, d’autres étaient inconnues.

Les caractéristiques techniques de l’Apple Vision Pro

Le Vision Pro embarque la puce M2 avec 8 cœurs pour le processeur (CPU) et 10 cœurs pour la partie graphique (GPU), 16 Go de RAM et la puce R1. Celle-ci vient donner un coup de main à la M2. Apple indique qu’elle « traite les données provenant de 12 caméras, cinq capteurs et six micros pour garantir que le contenu semble apparaître sous les yeux de l’utilisateur ». Il y a également trois capacités de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To.

De plus, Apple indique que les deux écrans Micro-OLED du Vision Pro propose 23 millions de pixels, avec une couverture de 92% de l’espace colorimétrique DCI-P3. Les taux de rafraîchissement pris en charge sont de 90 Hz, 96 Hz et 100 Hz, avec des options de lecture vidéo à 24 et 30 images par seconde.

Le casque a aussi le droit à deux caméras principales, six capteurs de suivi orientés vers le monde, quatre capteurs de suivi oculaire, une caméra TrueDepth, un scanner LiDAR, quatre unités de mesure inertielle, un capteur de scintillement et un capteur de lumière ambiante. L’appareil est également équipé d’un réseau de six micros avec une formation de faisceaux directionnels.

Apple ajoute que le casque se contrôle avec les mains, les yeux et/ou la voix selon les cas. On retrouve par ailleurs Optic ID, qui se veut une authentification biométrique basée sur l’iris. Cela rejoint donc Touch ID (empreintes) et Face ID (reconnaissance faciale).

Parmi les autres caractéristiques, il y a le support du Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6, le HDR (HDR10), l’audio spatial et 2 heures d’autonomie en moyenne (2 heures et demie en lecture vidéo).