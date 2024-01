Apple Watch : sceptique je suis, mais…

On m’aurait questionné à ce sujet il y a quelques semaines à peine, j’aurais répondu sans ambage que l’Apple Watch est sans doute l’appareil signé Apple qui me procurait le moins de désir d’achat, et de très loin. Et puis les fêtes sont passées par là, et il se trouve que le vieux barbu avait décidé de m’apporter un cadeau qui n’était pas prévu au programme : une Apple Watch Ultra 2. Ma première réaction ? Une petite grimace intérieure, car je me dois d’avouer que si l’achat d’une Apple Watch ne m’intéressait guère, c’était aussi par crainte que cette dernière ne se mette à me notifier je ne sais quoi concernant l’autre toquante nichée au fond de ma poitrine : de coeur un peu moins solide depuis plus d’un an, sous traitement pour ces mêmes raisons, je craignais qu’une Apple Watch et son IA de détection d’aFib ne me trouvent un soucis quelconque, des battements moins réguliers que prévu, bref, de quoi alimenter le type de petites angoisses dont on se passerait aisément dans un contexte mondial déjà bien assez anxiogène comme cela.

Ma plus belle surprise tech 2023

Non seulement rien de tout cela ne s’est passé, mais l’Apple Watch Ultra 2 est sans doute ma plus belle surprise technologique de cette année 2023, et de très loin là aussi. Alors faisons court pour commencer : je vous passerais les détails techniques de l’accessoire, la formidable coque en titane, l’écran ultra confortable et lumineux ainsi que la puce assez puissante pour faire tourner des mini-jeux (pour le coup vraiment minis dans un cadran de montre). Les perfs sont là, les spécifications sont consultables sur le site d’Apple si le coeur vous en dit, mais je vais ici, et avant tout chose, faire un petit retour de ma première semaine avec l’Apple Watch Ultra 2 au poignet, tout ce qu’elle permet déjà de faire au quotidien…enfin, dans mon quotidien tout au moins.

Une mise en route vraiment digne d’Apple

Premier satisfecit, l’extrême facilité de mise en route de l’Ultra Watch 2. Il suffit de retirer la petite languette pour l’activer, et de rapprocher son iPhone pour que les deux appareils se synchronisent automatiquement (à partie d’iOS 17 toutefois) et que les données de l’iPhone transitent vers la montre. C’est tout ? C’est tout, et on se retrouve alors devant une complication pour le coup très compliquée à lire (parce que très surchargée, dans le style de certaines montres de sport qui veulent tout afficher sur le cadran), complication que l’on peut heureusement modifier « rapido vite fait » en passant par les paramètres.

Allez, on se bouge !

L’interface est un modèle du genre : un clic sur le bouton d’action et on se retrouve avec une grosse liste d’activités sportives ou de remise en forme, l’Apple Watch permettant d’enregistrer sa progression, de faire des pauses, de marquer des points d’étape, etc, tout en notifiant la dépense calorifique liée à ces activités. Au delà de ce « coaching » numérique, tous les mouvements que l’on effectue dans la journée alimentent la fameuse triple roue d’activité : en rouge la dépense calorique, en bleu la mesure des états d’activité durant la journée, et en vert le temps consacré à l’entrainement (via les activités sportives proposées avec le bouton d’action). On se surprend très vite à rajouter une petite demi-heure d’exercices matinaux, à se lever une minute ou deux quand la montre nous dit de le faire (non pas parce qu’on serait inféodé à la technologie mais parce que c’est en fait très souvent justifié après quelques heures passées à taper des articles). Et quand une roue est remplie, c’est la petite récompense, les félicitations d’usage, voie la médaille virtuelle (très jolie et qui tourne sous les doigts). Ce n’est pas grand chose, presque rien en fait, et c’est pourtant suffisant pour se bouger un peu plus. Je me m’étonne donc plus des résultats de cette étude qui affirmait que les utilisateurs de smartwatchs « non-sportifs de haut niveau » avaient tendance à faire un peu plus d’activités corporelles que les utilisateurs ne disposant pas de ce type d’accessoire.

L’ECG intégré ? Même pas peur !

Le second GROS bon point, c’est donc évidemment l’ECG intégré, qui fonctionne à merveille, et qui finalement dans mon cas ne m’a rien notifié du tout si ce n’est que j’avais un coeur qui battait aux alentours des 55-70 au repos. Se savoir en quelque sorte « monitoré » toute la journée a eu l’effet inverse de celui que je craignais, abaissant même mon niveau d’angoisse quotidienne. Au bout de deux jours, je n’y pensais même plus du tout, comme si je déchargeais mentalement à la montre la surveillance de mon palpitant. Et comme en plus l’historique de mon ECG était bon (voire très bon), cela a fonctionné comme un cercle vertueux., cercle vertueux renforcé encore par le surcroit (très raisonnable hein) d’activités physiques. La vraie grande (et bonne) surprise était là pour ma part.

Une mine de fonctions très utiles au quotidien

Le pourrais aussi vous parler de quelques autres fonctions qui m’ont bluffé par leur réelle utilité au quotidien, comme les appels mobiles via l’Apple Watch. Là encore, on finit par ne plus y penser, d’autant qu’il n’est pas du tout nécessaire de porter l’Apple Watch à sa bouche pour mener une conversation intelligible. En pleine préparation du repas du réveillon du nouvel an, pouvoir à la fois converser avec sa douce qui revient du boulot ET terminer de fourrer le poulet avec de l’ail sans jamais devoir sortir l’iPhone de la poche ou le coincer dans un coin du plan de travail tout sale, c’est un vrai plus. Les notifs sur la toquante deviennent aussi indispensables et l’on se surprend. à mieux gérer tout ce qui arrive. En une semaine, mon temps d’écran a diminué de 20%. Là encore, les résultats (positifs) sont très rapides, et je dois dire assez bluffants pour un accessoire qu’il y a deux semaines encore je jugeais globalement inutile hormis pour les cas d’extrême urgence (appels via satellite, détection d’accidents de voiture, détection de chute ou d’aFib).

Conclusion : à vous d’en tirer le meilleur, selon vos usages

Alors voilà, ce long texte n’est pas une review exhaustive, encore moins une test détaillé de tout ce que peut faire l’Apple Watch Ultra 2 (et elle peut faire vraiment beaucoup plus), mais ce retour d’expérience pourrait convaincre d’autres sceptiques que cet accessoire peut réellement être utile, sachant que d’autres specs encore inexploitées de mon côté seront peut-être de véritables « game-changer » pour d’autres utilisateurs. Nous sommes tous différents, avec des attentes tout aussi différentes.

L’apple Watch est disponible sur Amazon au prix de 899€.