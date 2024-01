Nous sommes en 2024 et Apple a décidé de vous souhaiter une bonne année en vous invitant à utiliser son service Fitness+. Un moyen d’être de nouveau en forme après avoir mangé le foie gras, la bûche de Noël et les autres accompagnements.

Apple vous invite à faire du sport

« À vos marques, bonne année », indique la page d’accueil du site d’Apple. « Du HIIT au yoga, commencez l’année en bougeant. N’importe où, n’importe quand », peut-on lire ensuite. Le texte s’accompagne par une image avec une femme, l’année 2024 et un anneau qui fait office du zéro.

Il n’y a pas une nouvelle promotion pour Fitness+ ici, l’utilisateur est simplement renvoyé vers la page dédiée qui détaille le service. On retrouve toujours l’offre d’essai qui permet d’avoir jusqu’à 3 mois gratuits. Le prix est ensuite de 9,99€/mois ou 79,99€/an. Il est également possible de prendre l’offre Apple One Premium à 34,95€/mois qui regroupe Apple Fitness+, iCloud+ (2 To de stockage), Apple TV+, Apple Music et Apple Arcade.

De son côté, Tim Cook a également souhaité une abonne année 2024. Le patron d’Apple a posté un message bref sur X (ex-Twitter). « Je souhaite à tous une nouvelle année pleine d’espoir et de bonheur ».