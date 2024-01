Apple a l’habitude de proposer des nouveautés au niveau de son service Fitness+ lors du passage à la nouvelle année, et c’est une nouvelle fois le cas avec le passage à 2024. Il est question de nouveaux exercices et d’autres éléments.

Des nouveautés pour Apple Fitness+

Les exercices suivants vont être disponibles :

À partir du 8 janvier, 10 nouvelles séances d’entraînement avec la musique de Rihanna

À partir du 15 janvier, de nouvelles séances d’entraînement avec la musique de Britney Spears

À partir du 22 janvier, de nouvelles séances d’entraînement avec la musique de U2

À partir du 5 février, les séances d’entraînement « Artiste à l’honneur » comprendront la musique d’Usher, qui sera la tête d’affiche du spectacle de mi-temps de cette année lors du Super Bowl (dont Apple Music est partenaire)

Apple Fitness+ va également ajouter de nouveaux sons de médiation avec des extraits de 5, 10 et 20 minutes. Il y aura également de nouveaux éléments de méditations ajoutés chaque semaine.

D’autre part, Apple annonce l’arrivée d’un nouveau programme d’entraînement intitulé « Force, endurance et yoga pour les golfeurs », auquel participe l’athlète Rose Zhang. Ce programme est conçu pour améliorer la force, l’équilibre, la flexibilité et la mobilité des golfeurs de tous niveaux.

Une autre nouveauté concerne la fonction « Marcher » (Time to Walk) où des célébrités parlent pendant vos activités. Les nouveaux épisodes comprendront Al Roker, Trixie Mattel, Lilly Singh, Common et Colman Domingo. D’ailleurs, certains épisodes seront également disponibles sur l’application Apple Podcasts, et ce gratuitement.

À noter également que les utilisateurs d’Apple Watch peuvent obtenir une nouvelle récompense en édition limitée appelée « Ring in the New Year » (en anglais) lorsqu’ils ferment les trois anneaux d’activité pendant sept jours d’affilée à n’importe quel moment du mois de janvier.

Il est possible d’avoir jusqu’à 3 mois gratuits pour Fitness+. Le prix est ensuite de 9,99€/mois ou 79,99€/an. Il est également possible de prendre l’offre Apple One Premium à 34,95€/mois qui regroupe Apple Fitness+, iCloud+ (2 To de stockage), Apple TV+, Apple Music et Apple Arcade.