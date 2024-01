Il va falloir patienter pour avoir l’AirTag 2, puisque la sortie n’interviendrait pas avant 2025. Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, Apple avait au départ envisagé un lancement en 2024, mais les plans ont changé.

Pas d’AirTag 2 avant 2025

Pourquoi une sortie en 2025 pour l’AirTag ? La principale raison serait qu’Apple n’aurait pas vraiment peur de la concurrence. Le fabricant n’a (pour le moment) pas un réel concurrent de son réseau Localiser. C’est lui qui permet aux AirTags de partager la position, on peut ainsi savoir où il est en regardant la carte sur son iPhone.

D’autre part, Apple estimerait que son traqueur existant a suffisamment de fonctionnalités nécessaires. Par conséquent, lancer une deuxième génération n’est pas jugé nécessaire pour le moment, d’où l’arrivée en 2025.

L’ultime casse-tête pour Apple est qu’il a produit trop d’AirTags. « Les arrière-boutiques des magasins Apple et les entrepôts de stockage des appareils Apple sont encore remplis à ras bord d’AirTags », indique Gurman.

Les nouveautés à venir

Quelles seront les nouveautés de l’AirTag 2 ? Il faudrait s’attendre à une puce sans fil améliorée pour s’aligner sur les nouveaux composants des derniers iPhone et Apple Watch. Il faut comprendre par là qu’Apple devrait proposer la deuxième génération de sa puce Ultra Wideband que l’on retrouve déjà dans les iPhone 15, Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2. Cette puce peut communiquer avec d’autres appareils à une distance plus grande que la puce U1 utilisée dans les iPhone de la génération précédente et l’AirTag existant.

L’AirTag à l’unité coûte 39€ chez Apple, mais 29,99€ chez Amazon. Le lot de 4 est disponible pour 129€ chez Apple, mais 97,99€ chez Amazon.