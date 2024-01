Ejecté l’an dernier du classement Glassdoor des 100 entreprises US où il fait bon travailler, Apple signe un beau retour en grâce en 2024. La firme de Cupertino se positionne désormais à la 39ème place de ce classement établi par les votes et avis anonymes des employés des sociétés concernées. La culture d’entreprise est souvent citée comme l’un des atouts de la firme américaine, mais le californien est loin d’être la société technologique la mieux classée dans ce domaine. Le spécialiste des cartes graphiques Nvidia Corp. se classe ainsi à la seconde place, juste derrière la boite de consulting Bain & Co. Adobe Inc. occupe la 15ème place, Microsoft Corp. la 18ème et Alphabet Inc.(Google) la 26ème. En revanche, Intel Corp., Netflix Inc. et Yahoo Inc. sortent du top 100.

D’une manière générale, et malgré le retour d’Apple dans le classement, les sociétés de la tech ont perdu du terrain concernant l’environnement de travail : « La technologie a perdu un peu de son éclat par rapport à l’année dernière », déclare ainsi Daniel Zhao, économiste en chef chez Glassdoor. « C’est toujours une industrie formidable pour les demandeurs d’emploi, mais son éclat s’est dans une certaine mesure dissipé. Et les entreprises qui font leur retour, ce sont la vieille garde, donc cela suggère que nous nous dirigeons vers un marché du travail plus équilibré. »