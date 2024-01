Les données des analystes suggèrent que les ventes d’iPhone sont en baisse. Mais dans le même temps, les acheteurs se tournent vers les modèles avec du stockage supplémentaire. Cela aide naturellement Apple d’un point de vue financier.

Pourcentage d‘acheteurs d’iPhone disposant d’un espace de stockage amélioré (trimestre de septembre de chaque année)

Les iPhone avec du stockage intéressent les consommateurs

Au cours du trimestre de septembre 2023, environ 44% des acheteurs d’iPhone ont choisi d’augmenter leur capacité de stockage par rapport au modèle de base, ce qui correspond aux tendances historiques et marque une reprise par rapport au creux de 2023. Selon un nouveau rapport du cabinet Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), la préférence pour les modèles à plus grande capacité de stockage se manifeste malgré la popularité antérieure des modèles de base, dont la capacité de stockage et le prix sont inférieurs.

Le choix de prendre les iPhone avec davantage de stockage s’explique par le fait que les utilisateurs ont de plus en plus d’applications, de photos et de vidéos. Le poids peut rapidement devenir important, d’où la nécessité d’avoir de la place. Certes, des services de streaming comme Apple Music permettent de soulager le stockage étant donné que tout passe par le cloud. Il en va de même pour iCloud qui peut aider. Mais certaines données sont bel et bien sur les iPhone, et les clients les gardent de plus en plus longtemps. Ils pensent donc sur le long terme au moment de l’achat.

Apple commentera le 1er février prochain les ventes d’iPhone, à l’occasion de la publication de ses résultats financiers. Ce sera l’occasion de voir si les iPhone 15 s’en sortent bien, tout comme les précédents modèles qui sont toujours en vente. Selon les analystes, on se dirige vers une baisse des ventes.