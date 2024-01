Apple s’intéresse toujours aux voitures autonomes et a justement décidé d’étoffer son équipe avec de nouveaux conducteurs. Cela ne signifie pas pour autant que l’Apple Car va bientôt voir le jour.

Davantage de testeurs avec les voitures autonomes d’Apple

En 2023, Apple a commencé avec la plus grande équipe de testeurs de véhicules autonomes qu’elle ait jamais eue — plus de 200 — avant de la réduire considérablement. Aujourd’hui, les données du DMV de Californie, à savoir l’organisme chargé d’enregistrer les voitures et permis de conduire, révèlent qu’Apple compte 162 conducteurs et 68 voitures autonomes. En comparaison, Apple avait 152 conducteurs et 66 voitures autonomes en juillet dernier.

La vraie question maintenant est de savoir ce que mijote exactement Apple. Il y a plusieurs années de cela, il était question d’une Apple Car. Il y a ensuite eu des rumeurs suggérant qu’Apple travaillait sur son propre système de conduite autonome qui pourrait être présent dans les véhicules des différents constructeurs. Mais chacun semble préférer une solution maison. C’est là que reviennent les rumeurs au sujet de l’Apple Car.

En 2022, l’analyste Ming-Chi Kuo avait indiqué qu’Apple avait pour objectif de sortir sa voiture autonome en 2026. Mais il a déclaré l’année dernière que les plans ont quelque peu changé, au point que ça stagne. Difficile donc de savoir exactement ce qui se prépare.