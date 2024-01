Chaque année, Apple rend hommage à Martin Luther King Jr sur son site Internet en janvier. C’est à l’occasion du Martin Luther King Jr Day qui est fêté chaque année le troisième lundi du mois de janvier. Pour 2024, c’est le 15 janvier.

L’hommage d’Apple est réalisé toujours de la même façon, c’est-à-dire que la société change la page d’accueil de son site Internet pour y mettre une photo et une citation de Martin Luther King Jr. Pour 2024, la citation choisie est : « Du fait de notre implication dans l’humanité, nous devons nous préoccuper de chaque être humain ». Il s’agit d’un extrait du discours de remise des diplômes que Martin Luther King Jr a prononcé en 1959 au Collège Morehouse d’Atlanta. Il exhorte les étudiants de l’université à se préoccuper non seulement de leurs propres objectifs dans la vie, mais aussi de la vie de tous.

« Nous rendons hommage à la vie du Dr Martin Luther King Jr et réfléchissons à son héritage de service à tous », ajoute Apple. Le fabricant propose également un lien qui permet de télécharger gratuitement le livre The Essential Martin Luther King, Jr. Il est consultable directement au niveau de l’application Livres sur iPhone, iPad et Apple TV.

Pour sa part, Tim Cook, le patron d’Apple, a partagé un message sur X (ex-Twitter) pour rendre hommage. Il écrit :

Dr. King wrote that “because of our involvement in humanity we must be concerned about every human being.” Today, we celebrate his life, honor his legacy, and aspire to walk in his footsteps. pic.twitter.com/KuESBiK6Mt

— Tim Cook (@tim_cook) January 15, 2024