Plusieurs tests ont déjà montré que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max étaient les modèles de smartphones avec le meilleur débit, et désormais, la société Ookla est parvenue à une conclusion similaire concernant les vitesses de transfert de données en cellulaire (download et upload). A partir des données récoltées sur le quatrième trimestre 2023, Ookla parvient à la conclusion que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max atteignent des vitesses médianes de téléchargement (en cellulaire donc) de respectivement 189.33 Mbps et 213.84 Mbps. Le score du Pro Max est d’autant plus impressionnant que l’iPhone 14 Pro Max atteint de son côté une vitesse médiane d’environ 130 Mbps. Le constat est presque le même en upload : le Pro Max domine la mêlée et atteint la vitesse médiane de 14,70 Mbps, mais l’iPhone 15 Pro est battu cette fois par le Galaxy S23 Ultra, qui touche les 13,88 Mbps.

Rapides sur le réseau, puissants, ultra autonomes et sans concurrence sur la partie vidéo, les iPhone 15 Pro/Pro Max sont décidément d’excellents smartphones. Malgré ces deux cadors, l’ensemble de la gamme iPhone reste toutefois en deçà de celles des modèles de Samsung en vitesse de transfert. Avec une moyenne de 113,74 Mbps en download, les mobiles du sud coréen affichent toujours les meilleurs débits.

