On le sait, l’Apple Vision Pro est compatible en standard avec une immense masse d’apps iOS, mais heureusement pour l’utilisateur qui souhaitera profiter des fonctionnalités bien spécifiques du casque, de nombreuses apps de productivité ont été repensées et re-développées pour tenir compte des caractéristiques XR du Vision Pro. Ces applications sont la suite bureautique Microsoft 365, le calendrier Fantastical, l’app de présentation AR JigSpace, la plateforme de communication collaborative Slack, Freeform, une app d’Apple conçue pour collaborer et « brainstormer » de manière créative, l’app de communication du Vision Pro, FaceTime, l’app de vidéoconférence Zoom, Cisco Webex et Microsoft Teams (encore deux app de Vidéoconférence).

Evidemment, il ne fait aussi aucun doute que la suite bureautique d’Apple, iWorks sera elle aussi disponible pour le casque à un moment ou un autre, mais Apple n’a encore rien dit à ce sujet. Gageons que les apps de vidéoconférence seront celles qui connaitront le plus de succès, sachant que les apps de productivité nécessitant l’usage du clavier pourraient s’avérer décevantes : les premiers retours à ce sujet – de la part de plusieurs journalistes américains – laissent entendre que le clavier physique ne serait pas réellement utilisable en mode AR à cause d’un subtil décalage entre l’environnement réel et l’image vidéo de cet environnement dans le casque en mode AR.