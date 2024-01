Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce de The New Look, sa prochaine série en lien avec le monde de la mode dans les années 1940 à Paris. Elle sera disponible le jour de la Saint-Valentin.

Bande-annonce pour The New Look

Avec pour toile de fond l’occupation de Paris par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, The New Look se concentre sur le moment crucial du XXe siècle où la ville française a redonné vie au monde grâce à son icône de la mode, Christian Dior. Alors que Christian Dior monte en puissance avec son empreinte révolutionnaire et emblématique de beauté et d’influence, le règne de Chanel en tant que créateur de mode le plus célèbre du monde est mis en péril. Cette saga entrelacée suit les histoires surprenantes des contemporains et rivaux de Christian Dior, de Coco Chanel à Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga et bien d’autres encore. Elle offre également une vue imprenable sur l’atelier, les modèles et les vêtements créés par Christian Dior grâce à la collaboration de la Maison Dior.

Le casting comprend Ben Mendelsohn (Christian Dior), Juliette Binoche (Coco Chanel), Maisie Williams (Catherine Dior), John Malkovich (Lucien Lelong), Emily Mortimer (Elsa Lombardi), Claes Bang (Spatz) et Glenn Close (Carmel Snow).

The New Look aura le droit à 10 épisodes sur Apple TV+. Les trois premiers seront disponibles le 14 février. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi.