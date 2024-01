Apple a finalement accepté de régler « à l’amiable » un recours collectif (ou class action) concernant les soucis de haut-parleurs avec l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus (la fameuse « Loop Disease »), concluant ainsi une saga juridique de six ans qui avait commencé par le dépôt d’une plainte devant le tribunal de District nord de l’Illinois. La procédure judiciaire était portée par un groupe de plaignants qui avaient rencontré divers problèmes audio avec leurs iPhone 7 et iPhone 7 Plus vendus entre début 2017 et la fin 2018. Les anomalies rencontrées étaient de plusieurs types, des boutons de haut-parleur « grisés » pendant les appels à la perte des capacités de commande vocale de Siri aux mémos vocaux défectueux et jusqu’à la qualité erratique du microphone (la liste n’est pas exhaustive).

Les utilisateurs éligibles à l’arrangement financier proposé par Apple doivent posséder un iPhone 7 ou un iPhone 7 Plus acheté entre le 16 septembre 2016 et le 3 janvier 2023. Ces derniers doivent aussi soit avoir déposé une plainte documentée concernant les problèmes de haut-parleurs, soit avoir payé pour une réparation auprès d’Apple ou remplacement de l’appareil concerné.

L’administrateur en charge du règlement informera les utilisateurs par courrier postal, le délai de réponse étant fixé au 3 juin 2024. Les utilisateurs éligibles recevront une compensation allant d’un minimum de 50 dollars à un maximum de 349 dollars. Ceux qui ont signalé les problèmes à Apple mais n’ont pas payé pour une réparation ou un remplacement de l’appareil pourront recevoir jusqu’à 125 dollars de compensation. On ne sait pas en revanche quand les paiements seront effectués, et l’on ne connait pas non plus le nombre précis de personnes concernées par ces paiements.