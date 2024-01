DrBUHO, déjà connu pour son utilitaire BuhoCleaner, enrichit son offre pour les utilisateurs de Mac avec BuhoNTFS. Ce logiciel récent est conçu pour améliorer significativement l’interaction entre les systèmes macOS d’Apple et les fichiers au format NTFS, typiquement utilisés par Windows de Microsoft.

BuhoNTFS temporairement gratuit pour la gestion des fichiers NTFS

Disponible gratuitement jusqu’au 30 janvier 2024, BuhoNTFS s’adresse particulièrement à ceux qui partagent régulièrement des données entre des Macs et des PC Windows. Grâce à cet outil, il est désormais possible de gérer facilement des disques durs, SSD, cartes mémoire, et clés USB en NTFS directement depuis la barre des menus du Finder sur macOS. Les utilisateurs peuvent non seulement accéder et lire ces supports de stockage, mais également écrire dessus, à l’instar de ce qu’ils feraient avec des disques en APFS, le format d’Apple.

Performance et facilité d’Utilisation

DrBUHO a également optimisé les taux de transfert et d’écriture pour assurer des échanges de données rapides et fiables entre les Macs et les appareils de stockage formatés pour Windows, tout en préservant l’intégrité des données. L’interface utilisateur intuitive et les fonctionnalités avancées de BuhoNTFS promettent de simplifier la gestion des disques NTFS sur Mac, renforçant ainsi la compatibilité entre macOS et Windows.

Comparaison avec Microsoft NTFS de Paragon

Un concurrent connu dans ce domaine est Microsoft NTFS for Mac développé par Paragon. Cependant, cet utilitaire nécessite de redémarrer le Mac et d’activer des noyaux système via les Préférences Système, ce qui peut présenter des risques de sécurité et potentiellement déstabiliser macOS.

La prise en charge native du NTFS sur macOS

Quant à la prise en charge native du NTFS par macOS, disponible depuis la version 10.6, elle n’est pas activée par défaut. Bien que des solutions de contournement existent pour activer cette fonctionnalité, les retours d’utilisateurs suggèrent que celle-ci est instable et peut provoquer des pannes de noyau.

La dernière version de BuhoNTFS est compatible avec les Mac M1-M3/Intel sous macOS 10.13 et versions ultérieures.