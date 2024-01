Jony Ive, l’ex-designer en chef d’Apple, a eu le droit à un bracelet d’Apple Watch personnalisé pour ses 50 ans et des photos du bracelet en question ont fait leur apparition aujourd’hui sur X (ex-Twitter).

Les photos ont été publiées par StellaFudge et justsomebands. Selon le premier compte, le bracelet est l’un des dix prototypes réalisés pour tester le produit inhabituel avant que la version définitive ne soit remise à Jony Ive avec une Apple Watch Series 2 Edition en céramique de 42 mm en février 2017. Le bracelet de l’Apple Watch lui-même est blanc et comporte un monogramme personnalisé « J50 » gravé sur la broche en céramique en lettres argentées.

Story goes that this unique Cloud Sport Band would've originally come with a Ceramic 42mm Series 2 Watch as a gift to Jony Ive for his 50th birthday, hence the "I50" engraved on the pin. Allegedly around 10 or so exist, most are a test batch with the finalized one given to Ive pic.twitter.com/pfPPfcSRUT

More pics of the supposed Jony Ive 50th Birthday Sport Band. Some have regular silver buttons and some have black buttons. Seems Apple was experimenting with different techniques to make a unique band.

Looks great on S2 Ceramic, just how it would have been presented to Ive. pic.twitter.com/5wCkDc320O

— mike (@justsomebands) January 18, 2024