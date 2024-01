Apple a posté aujourd’hui une nouvelle publicité pour l’iPhone 15 et plus particulièrement pour la fonctionnalité Accompagnement (qui a pour nom Check In en anglais). Elle vient rassurer avec une notification.

Une pub pour la fonction Accompagnement sur iPhone

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Accompagnement sur iPhone pour avertir automatiquement un proche que vous êtes arrivé à destination et choisir les informations à partager avec lui si vous ne mettez pas fin à votre accompagnement. De même, si un proche vous envoie un accompagnement, mais qu’il n’arrive pas comme prévu, vous pouvez voir sa position, le pourcentage de sa batterie, son signal cellulaire et d’autres informations.

Dans la publicité, on peut voir un père regardant sa fille partir à l’école en voiture. Il stresse pendant un moment et espère que tout va bien se passer sur la route. C’est là qu’il reçoit une notification « Accompagnement : arrivée à l’école ». Le père pousse alors un soupir de soulagement.

« Accompagne avertit automatiquement votre ami ou un membre de votre famille lorsque vous avez atteint votre destination. Détendez-vous, c’est l’iPhone », indique Apple dans la description de sa publicité postée sur YouTube.

Et pour ceux qui veulent savoir, la musique en fond est Goodbye du chanteur américain Aloe Blacc. Elle est disponible sur Apple Music et les autres services.